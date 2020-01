Milan, è Begovic il portiere per sostituire Reina

Il Milan avrebbe subito trovato il sostituto di Reina per il ruolo di secondo portiere: è Asmir Begovic, classe '87 di proprietà del Bournemouth e con 62 presenze all'attivo nella Bosnia di Dzeko e Pjanic. Begovic è appena rientrato alla base dopo un prestito al Qarabag, ma è già pronto a ripartire. Stavolta in direzione Italia: tra i profili stranieri sondati dal Milan, Begovic è quello che offrirebbe maggiori garanzie e la dirigenza sta sciogliendo le ultime riserve per chiudere la trattativa.

Portiere da record

Alcune curiosità su Begovic: possiede anche il passaporto canadese, con un passato nella nazionale giovanile del Canada prima di scegliere la Bosnia. Ma soprattutto è noto al grande pubblico per essere entrato nel Guinnes dei primati per il gol più lungo di sempre: 100,5 iarde (92,6 metri), nel match contro il Southampton del 2 novembre 2013.