Calciomercato Inter: le ultime news su Eriksen, Vidal, Young e Giroud

Procedono spedite le trattative inglesi dei nerazzurri. Parti sempre più vicine per Young e Giroud, fiducia anche per Eriksen: si aspetta il sì del giocatore

Sono ore decisive per i tre rinforzi di mercato che l'Inter ha individuato in Premier League. La grande attesa è per l'ok di Christian Eriksen: dopo l'offerta presentata venerdì dalla dirigenza nerazzurra durante l'incontro tenutosi a Milano, la risposta dell'agente del giocatore non è ancora arrivata. Ma se sarà positiva come l'Inter si augura, la trattativa sarà in discesa data la volontà del Tottenham di chiudere l'affare già a gennaio. Buone notizie anche per Ashley Young e Olivier Giroud. Il Manchester United ha aperto alla cessione del suo capitano nell'attuale sessione di calciomercato: nelle prossime ore i nerazzurri lavoreranno per l'indennizzo con il club inglese. Per l'attaccante del Chelsea resta invece da limare un milione di differenza tra domanda e offerta. Ma Giroud, nonostante i tentativi di Lione e Napoli, vuole l'Inter e ha sentito Conte anche sabato sera.

Si allontana Vidal

Tutto si deciderà in base all'eventuale esonero di Valverde. Ma se il Barcellona dovesse cambiare in panchina (e sono questi gli ultimi segnali), i margini di vedere Arturo Vidal all'Inter a gennaio diventerebbero ridottissimi. Si allontana dunque il suggestivo ritorno in Serie A del cileno, allenato da Conte ai tempi della Juve. Ma l'allenatore nerazzurro, che anche dopo il pareggio contro l'Atalanta ha sottolineato le difficoltà date da una rosa ristretta, può consolarsi con le notizie che arrivano dal fronte Premier.