Barcellona, Ernesto Valverde verso l'esonero. Le news

L'avventura di Ernesto Valverde sulla panchina del Barcellona potrebbe essere giunta al capolinea. Secondo i media spagnoli, il club blaugrana è ormai pronto a esonerare l'allenatore dopo la sconfitta subita in Supercoppa Spagnola, in semifinale, contro l'Atletico Madrid. Oggi ci sarà un consiglio d'amministrazione dove il presidente Bartomeu, insieme agli altri dirigenti, potrebbe prendere la decisione di separarsi dall'ex Athletic Bilbao. In mattinata c'è stato anche un faccia a faccia tra il numero uno della società e il mister che, poco prima, ha guidato gli allenamenti davanti agli occhi di una leggenda passata a far visita: Andres Iniesta. Il ko subito in Arabia Saudita, con una clamorosa rimonta subita nel finale di partita, è solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso. La posizione di Valverde, infatti, è in bilico già da parecchie settimane, nonostante i giocatori si siano esposti in sua difesa in varie occasioni. Messi e Suarez, ad esempio, hanno mostrato ancora vicinanza al mister dopo aver perso contro i Colchoneros, ma le loro parole di sostegno potrebbero non bastare a salvare la sua posizione.

I motivi del possibile esonero

Valverde, in carica sulla panchina catalana dalla stagione 2017-18, è finito nell'ombra dopo aver incredibilmente sciupato la possibilità di qualificarsi alla finale della scorsa Champions, quando il Liverpool ribaltò il 3-0 del Camp Nou con un poker che sancì l'eliminazione blaugrana. A quella si è poi aggiunta la battuta d'arresto nella finale di Coppa del Re, contro il Valencia, e una serie di problemi apparentemente non risolti in questa prima metà di stagione. In particolare la fase difensiva, troppo fragile e che è già costata 4 pareggi e 3 sconfitte nel girone d'andata della Liga. Scarso equilibrio che ha permesso al Real Madrid, una squadra molto meno prolifica del Barça, di condividere comunque la testa della classifica. Ciò che preoccupa molto più la dirigenza della società, però, è senza dubbio l'obiettivo Champions che nella bacheca del club manca dal 2015. A stuzzicare il Barcellona, nonostante la volontà del presidente Bartomeu di continuare con Valverde, è l'ipotesi di affidare la panchina a un grande ex come Xavi, attualmente all'Al-Sadd. La radio spagnola Rac1, negli scorsi giorni, ha riferito di un incontro tra Oscar Grau e Eric Abidal, rispettivamente CEO e direttore sportivo del Barça, con il classe '80, poi smentito dal club nelle versioni ufficiali.

Riflessi sul calciomercato

La posizione di Valverde, infine, è guardata con interesse anche dall'Italia, soprattutto dall'Inter. Un suo addio, infatti, complicherebbe la cessione di Arturo Vidal, obiettivo numero uno dei nerazzurri per rinforzare il centrocampo in questa finestra invernale di calciomercato. Senza dimenticare in tutto questo il Napoli, futuro avversario dei blaugrana negli ottavi di finale di Champions.