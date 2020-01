Un mercato sempre più in fermento in casa nerazzurra. Tanti i tavoli ai quali sono seduti i dirigenti dell’Inter, iniziando da quello – forse il più importante – per Christian Eriksen. Arrivano infatti segnali positivi dall’entourage del centrocampista danese, in scadenza con il Tottenham a giugno 2020, in merito all’accettazione della proposta nerazzurra. Dopo l’offerta presentata dall’Inter venerdì scorsa all’agente del classe 1992, il rappresentate di Eriksen è nuovamente atteso in Italia per approfondire i dettagli della proposta, provare a trovare la quadra totale sull’accordo e poi dare il via alla trattativa con il Tottenham (che chiede 20 milioni di euro) per provare a portare il giocatore in Italia già a gennaio. Del futuro del talentuoso calciatore degli Spurs ha parlato anche José Mourinho in conferenza stampa: "Non so se sarà ancora qui dopo gennaio. Conosco il suo futuro, ma non spetta a me parlarne. Se mi chiedete se questo è il miglior Eriksen, devo essere onesto e dire di no. Non sono un idiota, sono nel calcio da parecchi anni", le sue parole. Tottenham che intanto ha definito l’acquisto dal Benfica di Gedson Fernandes, centrocampista classe 1999 che gioca proprio nello stesso ruolo di Eriksen.

Via Politano, arriva Giroud

Inter che lavora per definire anche altre acquisti oltre a un nuovo centrocampista: a puntellare la rosa nerazzurra arriverà anche un altro attaccante e l’indiziato principale resta sempre Olivier Giroud. Dopo aver raggiunto l’accordo gli agenti del francese, resta sempre la distanza di un milione tra la richiesta del Chelsea (5+1 di bonus) e l’offerta dell’Inter (4+1 di bonus) per il costo del cartellino. Nerazzurri pronti a piazzare lo scatto decisivo per chiudere la trattativa una volta definita la cessione di Politano alla Roma nell’ambito dello scambio che porterà a Milano Spinazzola. Operazione che chiuderebbe le porte all’arrivo Ashley Young: manca ancora l’accordo con lo United sull’indennizzo per liberarlo e l’operazione adesso è in stand-by.