Calciomercato, Inter-Roma: scambio Politano-Spinazzola in vista

L'esterno offensivo nerazzurro classe 1993 vicino a far ritorno in giallorosso dove è cresciuto senza però mai esordire in prima squadra: percorso inverso per Leonardo Spinazzola, pronto a trasferirsi a Milano

L’infortunio di Zaniolo, l’intervento chirurgico a Villa Stuart, il lungo stop e la Roma costretta a correre ai ripari anche sul mercato. La società giallorossa, infatti, ha individuato il sostituto del classe 1999: si tratta di Matteo Politano, esterno offensivo classe 1993 dell’Inter, che può arrivare in uno scambio con Leonardo Spinazzola, esterno difensivo classe 1993. Operazione imbastita nella giormata di lunedì dopo i tanti contatti avuti tra le due dirigenze e favorita dal fatto che i due giocatori sono assistiti dagli stessi agenti (Lippi e Pennacchi). Scambio ben impostato e vicino alla conclusione: previsti a breve nuovi contatti per far quadrare le cifre dell’operazione (i due giocatori hanno valori simili a bilancio, con Spinazzola che però percepisce un ingaggio più alto rispetto al nerazzurro) e arrivare così alla fumata bianca. Per Politano – che aveva dato la disponibilità a un trasferimento al Milan nei giorni scorsi, ed era stato cercato anche da Napoli e Fiorentina – si tratterebbe di un ritorno a Roma visto che è cresciuto nel settore giovanile giallorosso, ha vinto lo scudetto Primavera e ha anche segnato il suo primo gol in Serie A contro la Roma. Senza però mai esordire in prima squadra con la maglia giallorossa. Per Spinazzola, arrivato in giallorosso in estate dalla Juve nell’operazione che ha portato Pellegrini in bianconero (16 presenze tra campionato ed Europa League con la Roma) possibile cambio di maglia con il nerazzurro dell’Inter sullo sfondo.

Shaqiri l'alternativa per i giallorossi

Nel caso in cui lo scambio tra Politano e Spinazzola non dovrebbe concretizzarsi (l’operazione comunque procede spedita verso la fumata bianca), la Roma non si farebbe trovare impreparata: sempre nella giornata di lunedì infatti ci sono stati contatti con il Liverpool per Xherdan Shaqiri, pronto ad arrivare in Italia (ha già giocato con l’Inter) in prestito. Più staccato sullo sfondo il profilo di Suso: lo spagnolo del Milan piace alla dirigenza giallorossa già dalla scorsa estate, ma al momento però non ci sono nuovi aggiornamenti significativi da registrare.