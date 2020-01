I giallorossi avevano già sondato l'esterno dell'Inter in caso di partenza di Under. Ora sarà duello con il Milan, che aveva l'ok del giocatore

La Roma accelera per trovare il sostituto di Zaniolo, che risponderebbe al nome di Matteo Politano. Ci sono stati i primi contatti tra la dirigenza giallorossa e quella dell'Inter, con l'esterno classe '93 già cercato da Petrachi nel caso fosse partito Under. Politano è un giocatore in uscita dall'Inter (solo 253 minuti in questa Serie A), visto che con l'arrivo di Giroud troverebbe ancora meno spazio. Resta da capire quale sarà la formula con cui si potrà effettuare il trasferimento: i nerazzurri hanno aperto ad un prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto. Ma soprattutto la Roma dovrà battere la concorrenza, per quello che sta diventando un giocatore al centro di questa sessione mercato.

Su Politano c'è anche il Milan, più indietro Napoli e Fiorentina

Solo nella giornata di sabato infatti, la dirigenza rossonera aveva trovato la disponibilità del giocatore e l'accordo sull'ingaggio. Politano sarebbe una soluzione importante per il reparto offensivo di Pioli ed è il nome scelto dal Milan al posto del partente Borini. Più indietro le opzioni Napoli e Fiorentina, comunque interessate al giocatore. Ma la nuova ipotesi Roma, che per l'esterno costituirebbe un ritorno (Politano è cresciuto a Trigoria ed è rimasto di proprietà del club fino al 2016), farà scattare nelle prossime ore il duello di mercato tra giallorossi e rossoneri.