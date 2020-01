Gli azzurri non riescono a raggiungere l'accordo con il centrocampista marocchino, che è tentato dall'offerta della Fiorentina: i Viola sono ora in pole per il giocatore del Verona in vista di giugno

Giornata molto intensa sul fronte Sofyan Amrabat: sul centrocampista del Verona continua a essere forte il Napoli, che ha già trovato un accordo con il club gialloblù per giugno (in una trattativa che coinvolgerebbe anche l'arrivo in azzurro di Amir Rrahmani), ma che ancora non riesce a trovare quello con il calciatore. Il motivo? L'inserimento della Fiorentina.

Sorpasso Fiorentina

Il club Viola è ora in pole per acquistare il marocchino in vista di giugno. Amrabat, infatti, ha già giocato per due club diversi in questa stagione e non può trasferirsi ancora a gennaio. L'offerta del club di Commisso è molto importante e il centrocampista sarebbe tentato dal progetto dei Viola.