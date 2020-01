Non solo Eriksen, Young e gli altri obiettivi di mercato per gennaio. L’Inter guarda anche al futuro. Sul taccuino dei dirigenti nerazzurri c’è Marash Kumbulla, difensore del Verona e una delle rivelazioni della squadra di Juric e di questa prima parta di stagione in Serie A. I dirigenti nerazzurri hanno incontrato in sede gli agenti del giocatore, Ganni Vitali e Stefano Castagna. L’Inter vuole il classe 2000 per giugno e vuole una corsia preferenziale. Su Kumbulla, però, c’è anche la concorrenza del Napoli, che ha già bloccato Rahmani per la prossima stagione. L'Inter è comunque convinta di poter effettuare il sorpasso per il talento cresciuto nel settore giovanile del Verona.

Incontro per Radu

Giornata intensa per il club di Zhang, che ha incontrato anche l’agente di Tahith Chong, ala classe 1999 del Manchester United. Nella sede dell’Inter si è visto anche Oscar Damiani, il procuratore di Ionut Radu. Il portiere del Genoa ha bisogno di giocare dopo il ritorno di Perin e potrebbe andare in prestito a un’altra squadra.