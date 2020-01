Giroud-Inter, vicino il colpo di calciomercato. Si prova a chiudere nel weekend

Non solo Eriksen, per cui l’Inter ha appena inoltrato un’offerta da 10 milioni di euro al Tottenham. I nerazzurri sono vicini a chiudere anche per Olivier Giroud, il rinforzo chiesto da Antonio Conte per l’attacco. Il centravanti della nazionale francese dovrebbe sostituire in rosa Matteo Politano, a un passo dalla Roma nello scambio con Leonardo Spinazzola. I nerazzurri contano di chiudere entro il weekend. Operazione complessiva con il Chelsea che dovrebbe aggirarsi intorno ai 4,5 milioni di euro più bonus, ma le parti sono al lavoro per limare gli ultimi dettagli. Una volta trovato l'accordo definitivo tra i club il giocatore firmerà un contratto che lo legherà all'Inter per i prossimi 2 anni e mezzo.