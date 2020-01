Passi avanti importanti nella trattativa tra l'Inter e Christian Eriksen: il club nerazzurro ha infatti formulato la prima offerta ufficiale al Tottenham. Sono arrivati segnali positivi dall'entourage del centrocampista danese, pronto a trasferirsi a Milano già a gennaio e alle condizioni riferite dai dirigenti nerazzurri al suo procuratore.

Prima offerta da 10 milioni di euro al Tottenham

Per questo motivo dall'Inter è partita l'offensiva con il club inglese. L'Inter ha formulato una prima offerta da 10 milioni di euro, mentre il Tottenham ne chiede 20, anche se nelle prossime settimane le due parti potrebbero venirsi incontro vista la totale apertura del club inglese alla cessione di Eriksen, che andrà in scadenza a giugno e che il Tottenham non vorrebbe perdere a zero, visto il valore del calciatore. L'Inter ha virato dunque con forza sul danese viste anche le difficoltà incontrate nella trattativa per portare in nerazzurro Arturo Vidal, segnali negativi che sono aumentati ancora dopo il cambio di allenatore al Barcellona, con il cileno sempre più vicino alla permanenza in blaugrana.

Mourinho: "Se deve andare, lo faccia a testa alta"

Intanto, Christian Eriksen ha giocato 90 minuti nella gara di FA Cup contro il Middlesbrough, venendo però fischiato dai tifosi del Tottenham. Sulla questione è intervenuto nel post partita Josè Mourinho, che ha difeso il proprio calciatore: "A me è piaciuto nonostante i fischi, è stato professionale. Se la sua decisione sarà di andare via dal Tottenham, deve farlo a testa alta. Merita rispetto dai tifosi". Una presa di posizone forte da parte dell'allenatore portoghese che però somiglia molto a un saluto nei confronti di Christian Eriksen.