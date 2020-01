Inter e Roma hanno trovato l'accordo per lo scambio dei cartellini di Politano e Spinazzola: i due calciatori hanno già ricevuto l'ok per le visite mediche, che dovrebbero svolgersi nella giornata di domani

Spinazzola all'Inter, Politano alla Roma: intesa raggiunta tra i club per lo scambio. Le società sono ora al lavoro per sistemare gli aspetti che riguardano i bilanci, ma i due calciatori si trasferiranno a titolo definitivo o, al massimo, in prestito con obbligo di riscatto. L'Inter si è già portata avanti, trovando l'accordo con Leonardo Spinazzola sull'ingaggio. Per completare il quadra manca ancora l'intesa tra la Roma e Matteo Politano, le parti sono al lavoro per stabilire i dettagli del contratto. Ma la trattativa procede senza sosta verso la conclusione, tant'è che i due calciatori hanno già ricevuto dalle rispettive società l'autorizzazione per svolgere le visite mediche con i nuovi club.

Politano non convocato per la Coppa Italia

Un indizio di mercato l'aveva già dato l'Inter al momento dell'uscita dei convocati per la partita di Coppa Italia contro il Cagliari: in questa lista non figurava il nome di Matteo Politano. L'esterno è in partenza e farà ritorno alla Roma, andando ad arricchire un reparto in cui i giallorossi hanno perso Nicolò Zaniolo. Farà il percorso inverso Leonardo Spinazzola, l'esterno che serviva all'Inter per dare ad Antonio Conte un'alternativa in più sulle fasce.