Inter, in arrivo Young dal Manchester United: operazione da 1,5 milioni

I nerazzurri chiudono il primo acquisto: è Ashley Young, capitano del Manchester United. Arriva per un corrispettivo di 1,5 milioni di euro più bonus, ora è atteso in città nelle prossime ore. Lazaro invece andrà in prestito

L'Inter ha concluso il primo acquisto del mercato invernale. È stata interamente definita infatti l'operazione che porterà Ashley Young in nerazzurro. L'accordo col giocatore era stato già raggiunto, al Manchester United andranno invece 1,5 milioni di euro più bonus. Una rivoluzione sulle fasce, dunque, dal momento che è in arrivo anche Spinazzola dalla Roma nello scambio che coinvolge anche Politano e che è in uscita Lazaro, che sarà ceduto in prestito. Young è atteso tra venerdì e sabato a Milano.

Young, addio United

Dopo otto stagioni e mezzo, si conclude l'esperienza di Ashley Young al Manchester United. L'esterno, classe 1985, era arrivato ai Red Devils nel 2011 e negli anni ha conquistato anche la fascia di capitano. Con gli inglesi ha collezionato 261 presenze e 19 reti: ora sta per cominciare la sua prima esperienza lontano dalla Premier League e lo farà all'Inter di Antonio Conte.