Rischia già di vincere il premio di presentazione più simpatica di questa sessione di mercato, quella di Musa Barrow al Bologna. L’ufficialità è arrivata in giornata con il contratto depositato in Lega e sui social il club rossoblù ha deciso di dare la notizia con un video in cui Riccardo Orsolini e Gabriele Corbo, impegnati in una partita a Fifa, decidono di comprare “virtualmente” Barrow dall'Atalanta.



Il videogioco riproduce allora fedelmente tutte le fasi salienti della trattativa, con l’attaccante elegantissimo che si presenta per la firma del contratto (“Che giacchettina!”, commenta Orsolini) e la stretta di mano con il suo nuovo allenatore, Sinisa Mihajlovic. Finché dallo schermo non si torna alla realtà e, sul divano, in mezzo ai due, si materializza come per magia proprio Barrow, in carne, ossa e... divisa del Bologna.