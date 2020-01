Spinazzola-Politano, si blocca di nuovo lo scambio fra Inter e Roma

Continua a non sbloccarsi la trattativa tra Roma e Inter per lo scambio Spinazzola-Politano. Ieri l'accordo sul prestito con obbligo di riscatto legato al numero di presenze da qui al termine della stagione. Non c'è però accordo sul minutaggio per considerare ogni presenza, un dettaglio non da poco che rischia di far saltare tutto

Si è nuovamente bloccato lo scambio di mercato tra Spinazzola e Politano che riguardava Inter e Roma. Ieri le due società avevano trovato un accordo, col club giallorosso che era venuto incontro alle richieste nerazzurre cambiando le modalità del trasferimento (un prestito con obbligo di riscatto solo dopo 15 presenze). Non si è continuato a lavorare cercando un compromesso sul minutaggio delle presenze da fare per far scattare l’obbligo di riscatto. Ma qui l'accordo non c'è, da qui il passo indietro di oggi. I due giocatori sono in attesa e non è da escludere che, se nelle prossime ore non cambierà qualcosa, possano addirittura tornare nelle loro città di partenza mettendo fine alla vicenda. Se dovesse saltare veramente tutto, l'Inter avrebbe già individuato una possibile alternativa: Moses.