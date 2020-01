Napoli, Rrahmani firma: operazione di calciomercato da 14 milioni

Amir Rrahmani è un nuovo giocatore del Napoli. Il difensore dell’Hellas Verona, dopo aver sostenuto le visite mediche, ha firmato il contratto che lo legherà agli azzurri per i prossimi cinque anni, in cui percepirà un ingaggio da 1,8 milioni di euro a stagione. Il costo del cartellino invece è di 14 milioni più 1,5 di bonus. Il Napoli procederà al tesseramento soltanto all’inizio della prossima settimane perché non ci sarebbero stati i tempi tecnici per sbrigare tutte le formalità per farlo giocare contro il Bologna, dal momento che Rrahmani rimarrà in prestito ai veneti fino al termine della stagione.

La stagione di Amir Rrahmani

Amir Rrahmani è arrivato nell’estate scorsa in Italia, col Verona che lo ha prelevato dalla Dinamo Zagabria. In Serie A ha subito impressionato per la continuità di rendimento: Ivan Juric infatti non se n’è mai privato nelle 18 partite di campionato disputate finora, in cui è sempre partito titolare. Non ha ancora trovato la sua prima rete italiana ed è stato ammonito due volte.