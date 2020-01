Calciomercato, Roma-Politano: nuovo tentativo. L'Inter apre

Un affare che sembrava fatto e che invece si è bloccato sul più bello: nonostante sia naufragato lo scambio tra Spinazzola e Politano, l’esterno offensivo classe 1993 potrebbe ancora lasciare l’Inter per trasferirsi alla Roma. Operazione non facile, ma che potrebbe riaprirsi. Dopo il botta e risposta tra Petrachi e Ausilio, nella giornata di lunedì in Lega ci sono state delle prove di disgelo tra Beppe Marotta, ad dell’Inter, e Guido Fienga, CEO della Roma: i due dirigenti infatti hanno avuto un colloquio dal quale è emerso che si può tornare a riparlare di un possibile affare per portare Politano in giallorosso. Rispetto agli accordi presi nell’ambito dello scambio con Spinazzola, però, la formula per provare a far andare in porto l’operazione sarà diversa: la chiave potrebbe essere quella di impostare la trattativa sulla base di un prestito con obbligo di riscatto legato alle presenze. Politano che, ricordiamo, nei giorni scorsi ha già svolto le visite mediche con la Roma. Che adesso, seppur tra tante difficoltà, sta effettuando un nuovo tentativo per provare a portare il giocatore alla corte di Fonseca.