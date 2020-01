Calciomercato, tutte le trattative e le notizie LIVE del 20 gennaio

Juventus, filo diretto col Barcellona

Negli ultimi giorni si è riaperto il dialogo tra i bianconeri e il Barcellona per un possibile scambio Rakitic-Bernardeschi . Ancora non sono coinvolti i procuratori dei giocatori. Nel frattempo, però, come confermato da Paratici a Sky: “ In estate abbiamo parlato di calciatori vari ma non ci sono stati discorsi concreti in proposito. Scambi col Barcellona? Abbiamo parlato con i blaugrana per lo scambio tra Matheus Pereira e Marques. Noi abbiamo tenuto Matheus Pereira alcuni anni con noi, un giocatore molto bravo, molto tecnico, che però ha bisogno di un certo tipo di calcio per esprimersi ai suoi livelli, che è un calcio più tecnico. Lui è un giocatore molto tecnico, brasiliano. Abbiamo individuato da loro un giocatore che è più un bomber all'italiana, quindi crediamo sia una cosa giusta per entrambi. Stiamo procedendo con questo tipo di operazione. Per quanto riguarda Bernardeschi, Rakitic e tutto quello che si è sentito, posso solo dire che è stata una cosa uscita questa estate, in termini proprio di ragionamenti generali, parlando di giocatori vari ””. Juve e Barcellona stanno perfezionando lo scambio di giovani Matheus Pereira , trequartista che era al Digione in prestito (che andrà al Barcellona) e Marquez attaccante 2000 di origini venezuelane (che invece andrà alla Juventus).