Liga 2020, 20^ giornata: i risultati delle partite del sabato

REAL MADRID-SIVIGLIA 2-1

57' Casemiro (R), 64' de Jong (S), 69' Casemiro (R)

Dopo il trionfo in Supercoppa, il Real Madrid ricomincia nel migliore dei modi anche il campionato. I blancos battono per 2-1 il Siviglia, distanziandolo in classifica e portandosi momentaneamente da soli al primo posto con tre punti di vantaggio sul Barcellona (che sarà impegnato contro il Granada). Al Bernabeu succede tutto nel secondo tempo, dopo una prima frazione conclusa sullo 0-0 con un gol annullato dal Siviglia con l'utilizzo dal VAR. Nella ripresa passa il Real Madrid: al 57' Casemiro chiude una bella triangolazione con Jovic battendo il portiere avversario con un diagonale di destro. Il Siviglia reagisce e pareggia al 64' con de Jong, che recupera palla al limite dell'area di rigore e batte Courtois con il sinistro. Il pareggio dura appena cinque minuti: al 69', infatti, è di nuovo Casemiro a riportare in vantaggio il Real Madrid, che devia in rete un cross di Modric. La squadra di Zidane ottiene così la seconda vittoria consecutiva in campionato, grazie alla doppietta del centrocampista brasiliano.

LEVANTE-ALAVES 0-1

64' Vidal (A)

Nell'altra partita del sabato pomeriggio l'Alaves ottiene una preziosa vittoria in trasferta sul campo del Levante. A decidere la partita è un gol di Aleix Vidal, segnato al 64': l'ex Barcellona mette la palla in rete con un bel tiro di destro dopo una triangolazione con Joselu. L'Alaves, con questo successo, si porta a quota 23 punti, distanziando ulteriormente la zona retrocessione.

OSASUNA-VALLADOLID (ore 18.30)

EIBAR-ATLETICO MADRID (ore 21.00)