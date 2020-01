Calciomercato: news e trattative live del 22 gennaio

Inter, è il giorno di Moses

Nella serata di ieri Victor Moses è arrivato poco prima delle 19 nella sede dell’Inter in centro a Milano per firmare il suo contratto con i nerazzurri. I legali del giocatore (Bozza e Capello) al lavoro per concludere gli aspetti burocratici quanto prima, anche se l’ufficialità non arriverà prima di stamani perché si attendono gli ultimi documenti dal Fenerbahce (il giocatore di proprietà dal Chelsea era in prestito in Turchia, e chiaramente il club che ha autorizzato la cessione è coinvolto anche per gli aspetti legali). Operazione in prestito con diritto di riscatto. L’importo è leggermente salito da 10 a 12 milioni dal Chelsea. Ieri Moses ha svolto le visite mediche: di primissima mattina l’idoneità al Coni, poi visite più accurate all’Humanitas, infine test atletici ad Appiano Gentile, prima di tornare in centro per la firma.