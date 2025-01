La Juventus lavora anche per rinforzare la difesa. Le prime due scelte restano Antonio Silva del Benfica e Araujo del Barcellona, ma oltre a questi c’è anche un nome nuovo: è Axel Disasi del Chelsea, francese classe 1998, può giocare sia come centrale sia come esterno di difesa: gli inglesi hanno aperto a una possibile partenza in prestito con obbligo di riscatto legato alle presenze in bianconero, la Juventus valuta se prendere Disasi come secondo difensore da portare a Torino già in questa finestra di mercato.