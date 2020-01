Eriksen Inter, filo diretto Milano-Londra: cosa manca al colpo del mercato nerazzurro

Filo diretto continuo Milano-Londra. Tra l'Inter e il Tottenham non c'è ancora l'intesa totale per Christian Eriksen. Resta ancora distanza tra le parti, ma gli intermediari sono a lavoro per concludere nelle prossime ore. L’Inter spera che il tempo giochi a suo favore per abbassare la cifra dell'affare. I nerazzurri vogliono chiudere l'operazione a meno di 20 milioni chiesti dal presidente Daniel Levy. Eriksen è destinato entro la fine del mercato a vestire la maglia dell'Inter e per questo si continua a trattare. L’agente del giocatore danese Martin Schoots è a Londra, mentre a Milano è arrivato l’intermediario dell’operazione Frank Trimboli che è anche l’agente di Llorente. Frank è in Italia per discutere anche del contratto dello spagnolo con i nerazzurri.