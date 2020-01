Eriksen all'Inter, c'è l'accordo di calciomercato col Tottenham. News

Christian Eriksen è a un passo dall’iniziare la sua nuova avventura in nerazzurro. Dopo aver raggiunto nei giorni scorsi l’intesa contrattuale con il calciatore e al termine di un lungo lavoro da parte di dirigenti e intermediari l'Inter ha praticamente raggiunto anche l’accordo con il Tottenham che è vicinissimo a dare il via libera per il trasferimento del centrocampista danese classe 1992 in Italia già a gennaio. Ulteriori e dunque ormai decisivi passi in avanti tra i due club che al momento sono al lavoro per sistemare gli ultimissimi dettagli in merito alla cifra finale dell’operazione, con i nerazzurri che dovrebbero versare nelle casse del Tottenham circa 20 milioni di euro, resta da capire se comprensivi o meno di bonus. Ancora qualche piccolissimo dettaglio da limare tra i club ma la fumata bianca è ormai a un passo: il piano dell’Inter infatti è quello di far arrivare Eriksen a Milano già a inizio della prossima settimana.