Calciomercato: news e trattative live del 24 gennaio

Napoli-Politano, contatti continui con l’agente per limare le ultime distanze. Strada inversa per Llorente che può diventare nerazzurro in prestito. Dopo l’ufficialità di Moses, l'Inter punta tutto su Eriksen. Caso Paquetà: Psg alla finestra, ma il Milan non vuole svenderlo. La Fiorentina insidia il Napoli per Amrabat. Zaza obiettivo del Villarreal. Genoa, dopo Masiello in arrivo Konig dal Velez. Appuntamento con "Calciomercato L'Originale" alle 23 su Sky Sport Serie A e Sky Sport24

IL TABELLONE DI MERCATO