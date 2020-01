Continua ad essere caldissimo l'asse fra Napoli e Inter. La classifica, sul campo, parla di una distanza di 23 punti, che però si annulla praticamente del tutto in sede di mercato. I due club trattano infatti per Politano, che potrebbe finire in azzurro dopo l'affare saltato con la Roma. In cambio, a Milano, Llorente potrebbe raggiungere Conte, che in questo modo otterrebbe il rinforzo richiesto in attacco. Ma anche il centrocampo delle due squadre potrebbe cambiare. Nelle ultime ore è spuntata una nuova idea, che prevede un possibile scambio fra Allan e Matias Vecino. Fra le parti ci sono stati i primi contatti, che potrebbero diventare più concreti con il passare del tempo. Non sono stati ancora coinvolti i due giocatori, dal momento che prima devono essere definite le cifre e le formule del'operazione. Su Allan però non c'è solo l'Inter. Piace anche alla Premier, soprattutto all'Everton di Ancelotti, che lo rivorrebbe con sè. Fra Italia e Inghilterra dunque. L'esperienza di Allan al Napoli potrebbe concludersi dopo il suo arrivo dall'Udinese nell'estate del 2015.

Il confronto in numeri

Allan e Vecino non vivono la loro migliore stagione. Meglio comunque il brasiliano, che continua a ricoprire un ruolo fondamentale nel Napoli. 14 partite dal 1' su 15 in campionato, 20 le presenze totali per il classe 1991, che in stagione ha segnato solo al Sassuolo. Intoccabile per Ancelotti prima e Gattuso poi, anche se dal mercato sono arrivati Lobotka e Demme che cercheranno di ritagliarsi uno spazio. Dall'altra parte fra Vecino e Conte non è mai nato il giusto feeling. L'uruguaiano, che ad agosto compirà 29 anni, è sceso in campo 17 volte ma solo 10 da titolare in Serie A (appena 238' in Champions) con due gol all'attivo.