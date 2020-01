C'è l'accordo tra i club per il trasferimento di Politano: nell'operazione, Llorente può andare all'Inter. In questo caso, non si concretizzerebbe l'arrivo di Giroud

Matteo Politano è sempre più vicino al Napoli. Gli azzurri hanno trovato un accordo con l’Inter per un prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto, per una cifra totale di 25 milioni di euro. Ancora da trovare l’intesa col giocatore, ma i segnali recenti che sono arrivati vanno in direzione di una chiusura dell’affare. Nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti tra il Napoli e gli agenti del giocatore, con l’obiettivo di chiudere l’accordo. Nelle discussioni tra club, si fa sempre più concreto l’inserimento di Fernando Llorente, che andrebbe in prestito ai nerazzurri: un’operazione di cui si era già parlato nelle scorse settimane.

Allan-Vecino, idea di scambio. E Ancelotti...

Sul fronte uscite, Allan è al centro di due trattativa. Si è sviluppata infatti la possibilità di uno scambio, sempre con l'Inter, che coinvolge Matias Vecino. Al momento ci sono stati soltanto dei contatti interlocutori tra i club. L’Everton intanto ragiona per consegnare dei rinforzi a Carlo Ancelotti. L’allenatore avrebbe fatto il nome del centrocampista del Napoli per aumentare il livello della squadra, ma resta da capire la fattibilità della trattativa. Di certo il brasiliano è un profilo che piace molto ad Ancelotti, che sarebbe disposto a portarlo in Premier League.