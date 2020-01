Milan, incontro con l’agente di Piatek

La dirigenza rossonera ha incontrato l’agente del giocatore per ragionare sulla soluzione migliore per le parti in causa. Intanto proseguono i contatti col Benfica per Florentino

L’arrivo di Zlatan Ibrahimovic ha diminuito in maniera importante lo spazio di Krzysztof Piatek. Per questo in giornata è avvenuto un incontro tra la dirigenza del Milan, composta da Paolo Maldini, Zvonimir Boban e Frederic Massara con l’agente del giocatore per trovare la soluzione migliore per il suo futuro. Nelle scorse settimane erano stati registrati diversi sondaggi da alcuni club di Premier League come l’Aston Villa e il Tottenham.

Idea Florentino a centrocampo

Restano vivi intanto i contatti per Florentino, centrocampista portoghese classe 1999 del Benfica. L’operazione sarebbe in prestito, ma il club lusitano vorrebbe fissare la cifra di riscatto a 100 milioni, una condizione che naturalmente non soddisfa i rossoneri, che vogliono cautelarsi nel caso in cui decidessero di riscattare il giocatore.

Robinson nome concreto

La dirigenza del Milan continua a lavorare per ultimare la cessione di Ricardo Rodriguez in Turchia, al Fenerbahce, e per poi prendere un sostituto, che possa magari fare sia il vice Hernandez che il difensore centrale. Il profilo di Antonee Robinson del Wigan (classe 1997), in questo senso, resta un’opzione valida e il club nelle prossime ore deciderà se provare ad accelerare per il giocatore.