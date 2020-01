Calciomercato: news e trattative live del 28 gennaio

È il giorno dell'annuncio di Eriksen all’Inter: il danese è arrivato nella sede nerazzurra per firmare il suo contratto, al Tottenham andranno 21 milioni di euro. Napoli, dopo Politano l'obiettivo è Petagna. E c'è l'accordo col Verona per Kumbulla. Il Valencia pensa a Florenzi, mentre il Siviglia continua a trattare per Suso. Cagliari vicino a Gaston Pereiro del PSV, l’Atalanta sfida la Fiorentina per Igor. Parma, preso Radu. Samp in arrivo l’attaccante Strelec. Thiago Silva, l'agente: "Rinnovo? Il Psg non si è ancora fatto vivo". L'appuntamento con Calciomercato L'Originale alle 23 su Sky Sport24 e Sky Sport Serie A

