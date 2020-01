Ancora ai box per il fastidio all'adduttore che lo costringerà a saltare anche la gara contro la Juve, lìattaccante belga ha pubblicato un video su Instragram mentre si allena in palestra: "Lavoro duro per tornare il prima possibile in campo"

Dries Mertens prova ad accelerare i tempi di recupero. Fermo ai box ormai da settimane per un fastidio all’adduttore, l’attaccante belga – ultima apparizione in campo durante Sassuolo-Napoli, gara che si è giocata lo scorso 22 dicembre – salterà anche la sfida contro la Juventus in programma domenica sera al San Paolo alle 20.45 (in diretta su Sky Sport Serie A, Sky Sport Uno e Sky Sport 251, anche in 4K HDR con Sky Q satellite). "Sto lavorando duro per tornare il prima possibile, non ce la faccio più a stare lontano dal campo, ma ringrazio i fisioterapisti e lo staff medico per aiutarmi a rientrare quanto prima", ha scritto l’attaccante belga sul suo profilo Instagram. Mertens, infatti, dallo scorso mercoledì è tornato a lavorare a Castel Volturno, senza però mai allenarsi con il resto dei compagni in gruppo. Nei giorni precedenti, l’attaccante era volato in Belgio per allenarsi a stretto contatto con Lieven Maesschalck, suo fisioterapista personale che ha conosciuto in nazionale e che ha una struttura specializzata ad Anversa.

Solo palestra per Mertens

Ancora fastidi al muscolo della coscia dunque per Mertens, con l’attaccante che anche venerdì ha svolto solo lavoro in palestra. Notizie poco positive sul conto del belga per Gattuso, che per la sfida contro la Juventus spera di recuperare qualcuno degli acciaccati. Questo il report pubblicato dal Napoli nel venerdì che precede la sfida contro la Juventus: “Terapie e lavoro personalizzato in campo per Ghoulam. Terapie e lavoro personalizzato in palestra per Allan e Younes. Lavoro in palestra per Mertens. Koulibaly ha svolto la prima parte di esercitazioni sulla linea difensiva in gruppo e parte della sessione personalizzato. Maksimovic ha svolto gran parte di allenamento con il gruppo e parte personalizzato”.