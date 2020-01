I viola, un po' a sorpresa, hanno bruciato la concorrenza per l'attaccante del Genoa, out fino a maggio per la rottura del crociato. La società lo sottoporrà a test medici approfonditi per poi fargli continuare il recupero direttamente a Firenze. A centrocampo distanza di appena due milioni con il Sassuolo per Duncan, mentre è stato trovato l'accordo totale con Amrabat (per giugno)

La Fiorentina guarda al futuro. Talenti giovani, volti del domani. Questa l'indicazione data dalla proprietà a Daniele Pradè, che è pronto a mettere le mani su Christian Kouamè, attaccante classe 1997 del Genoa. I viola, un po' a sorpresa, puntano decisi sull'ivoriano, attualmente out per la rottura del legamento crociato rimediata lo scorso 12 novembre in occasione della sfida di Coppa d'Africa contro il Sudafrica e che lo ha costretto all'operazione chirurgica. La Fiorentina ha bruciato la concorrenza, nonostante il giocatore - che a dicembre ha compiuto 22 anni - rimarrà fuori almeno fino a maggio. Stagione praticamente finita per lui dunque, anche se i viola lo sottoporranno ad approfonditi test medici per valutarne attentamente le condizioni. Da quel momento in poi il recupero di Kouamè continuerà direttamente a Firenze, aspettando di tornare in campo per fare coppia - chissà - con Patrick Cutrone, l'altro acquisto offensivo della proprietà. Senza ovviamente dimenticarsi di altri due giovanissimi, ovvero Chiesa e Vlahovic.

Duncan sempre più vicino

Dall'attacco al centrocampo, da un giovane a... un altro, anche se con più esperienza. La Fiorentina è sempre più vicina ad Alfred Duncan, classe 1993 del Sassuolo. In giornata Pradè ha incontrato la società neroverde, con cui ballano giusto due milioni fra domanda e offerta. Per il giocatore, fin qui, 14 presenze e un gol in stagione. Nella stessa zona di campo, non ora ma per la prossima stagione, potrebbe arrivare Amrabat: la Fiorentina ha alzato il pressing e ha trovato l’intesa totale col giocatore: in queste ore è in corso un vertice con gli agenti per definire un accordo già impostato da settimane. Quindi la Fiorentina spinge e adesso prepara l'offerta scritta da fare al Verona che chiede sempre una cifra intorno ai 20 milioni di euro. Si tratta di una trattativa che si può sbloccare in queste ore nonostante ci sia ancora distanza tra i club. C'è da considerare anche che il Verona dovrebbe prima riscattare il marocchino dal Brugge per poi cederlo ai viola. Contatti continui fra le parti.