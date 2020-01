L'esterno ex Verona, Roma e Torino, oggi in Messico, è ad un passo dal ritorno in Italia. Lo aspettano i rossoblù, che hanno raggiunto l'accordo con il Pumas sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 4 milioni e legato al raggiungimento di un certo numero di presenze. Possibili visite fra il 30 e il 31 gennaio

Continua il mercato da protagonista del Genoa, che dopo i vari Iago Falque, Masiello, Perin, Behrami e Destro si appresta a chiudere un altro colpo. Un altro ritorno, in Italia. Si tratta di Juan Iturbe , esterno offensivo classe 1993 in forza al Pumas, squadra che milita nella massima divisione del calcio messicano. Con un passato in Verona, Roma e Torino, il paraguaiano potrebbe salire sull'aereo destinazione Genova già nella serata di mercoledì. Prima, però, serve l'ultimo ok, ovvero quello del suo agente, che arriverà in città in mattinata. Qualora dovesse andare tuto bene, le visite mediche potrebbero essere vissate fra il 30 e il 31 gennaio. La trattativa fra Genoa e Pumas, invece, è ormai in chiusura sulla base un prestito con obbligo di riscatto fissato a 4 milioni legato al raggiungimento di un certo numero di presenze. Il giocatore, fin qui, ha raccolto 20 presenze con due gol e altrttanti assist.