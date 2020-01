Fede, auto e attenzione ai dettagli: Saelemaekers fuori dal campo

Il talentuoso Saelemaekers si concentra tanto sul campo, ma non rinuncia ai privilegi che la professione gli concede. Sul profilo Instagram si scorgono foto con belle auto, viaggi in giro per il mondo e attimi di relax con gli amici. La passione principale, però, resta il calcio e lo si nota dalle numerose immagini postate sui social, dove non smette di incoraggiare i compagni e si focalizza più sulla prestazione che sul risultato. Attenzione ai dettagli con cui spera di diventare un top nel suo ruolo. Ma ad accompagnarlo c'è anche la fede. Il 20enne, infatti, è molto devoto: legge sempre la Bibbia e va regolarmente in Chiesa, come affermato in un'intervista a dhnet.be. Ora giocherà nel tempio di San Siro, dove saranno i tifosi rossoneri a credere in lui per puntare alla risalita in classifica.