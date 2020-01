Calciomercato Milan, accordo per Saelemaekers dall'Anderlecht. Nuova offerta per Robinson

Il Milan ha praticamente chiuso con l'Anderlecht per l'arrivo di Saelemaekers in prestito con diritto di riscatto. Per la difesa nuova offerta per Robinson del Wigan, le alternative sono Juan Jesus e Laxalt

In casa Milan è stata la giornata degli addii di Rodriguez, Suso e Piatek, andati rispettivamente al PSV, al Siviglia e all'Herta Berlino. I rossoneri lavorano al mercato in entrata, per il presente ma soprattutto per il futuro. Si valutano dunque profili giovani, come Alexis Saelemaekers. È lui l'esterno individuato per sostituire Suso, rinforzo che il Milan ufficializzerà proprio nell'ultimo giorno di mercato. Trattativa praticamente chiusa con l'Anderlecht, club proprietario del cartellino del classe 1999: prestito con diritto di riscatto (che si trasformerà in obbligo a condizioni difficili) a 6,5 milioni di euro. Il calciatore è atteso in Italia, pronto per raccogliere l'eredità di Suso e per giocarsi le sue carte nel Milan del presente e del futuro.

Nuova offerta per Robinson del Wigan

Dopo Saelemaekers, il Milan vuole prendere anche un nuovo terzino per sostituire Ricardo Rodriguez. Anche in questo ruolo i rossoneri puntano su un giocatore giovane e il primo nome sulla lista è quello di Antonee Robinson del Wigan. Si tratta di un classe 1997, che ha collezionato fin qui 29 presenze e un gol in Championship. La richiesta del Wigan è abbastanza alta (12 milioni), il Milan ha presentato una nuova offerta per un prestito con diritto di riscatto a 10 milioni totali. I rossoneri hanno pronte anche le alternative. Qualora dovesse sfumare Robinson si andrà su Juan Jesus della Roma, altrimenti resta l'ipotesi di un ritorno di Laxalt dal Torino.