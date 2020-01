L’attaccante riparte dalla Turchia e per la seconda parte di stagione giocherà nel Besiktas. La Fiorentina l’ha ceduto in prestito con diritto di riscatto, dopo averlo acquistato la scorsa estate

L’avventura di Kevin-Prince Boateng alla Fiorentina potrebbe concludersi dopo pochi mesi. L’attaccante infatti è stato ceduto al Besiktas in prestito con diritto di riscatto, dove ripartirà. I viola l’avevano acquistato lo scorso luglio per un milione di euro dal Sassuolo, legandosi al giocatore con un contratto biennale.

La carriera di Boateng

Boateng, classe 1987, non aveva mai giocato in Turchia. In carriera ha vestito le maglie di Hertha Berlino, Tottenham, Borussia Dortmund, Portsmouth, Milan, Schalke 04, Las Palmas, Eintracht Francoforte, Sassuolo, Barcellona e Fiorentina. Ora si prepara a ripartire dal Besiktas.