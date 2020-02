Sampdoria, visite mediche per Maya Yoshida: secondo giapponese del club dopo Yanagisawa

Giubbotto, maglietta, zainetto e sorrisi. Così ha avuto il via la domenica di calcio di Maya Yoshida, nuovo acquisto della Sampdoria per rinforzare la difesa. L'esperto giocatore giapponese classe 1988 arrivato in Italia dal Southampton - dove è diventato una bandiera con 194 partite giocate dal 2012 a gennaio 2020 - ha raggiunto poco prima delle 9 il laboratorio Albaro di Genova per sostenere le visite mediche con il suo nuovo club. Accolto dal medico sociale della Samp, Amedeo Baldari, il difensore pagato 200mila euro ai Saints si prepara così a vivere una nuova esperienza in Serie A. Per lui contratto di sei mesi con opzione di rinnovo.

Ecco Yoshida: secondo giapponese della Samp dopo Yanagisawa

L'arrivo di Yoshida si somma in difesa al ritorno di Tonelli e permette alla Sampdoria di rinforzare un reparto arretrato privato a gennaio di Murillo, passato al Celta Vigo, e dell'infortunato Ferrari. 31 anni, Yoshida è un difensore centrale con una buona attitudine al gol (sono 37 in carriera, di cui 11 in nazionale dove è andato a segno al debutto contro la Giordania). Giapponese più presente di sempre in Premier League con 154 gare giocate in campionato, ha sfidato il suo nuovo allenatore Claudio Ranieri da avversario ai tempi del Leicester. Ora lo ritroverà in blucerchiato, alla pari di Manolo Gabbiadini, ex compagno di squadra e di esultanze ai tempi del Southampton. Yoshida non è però il primo esponente del calcio del Sol Levante a indossare la maglia della Samp: c'è un predecessore, l'attaccante esterno Atsushi Yanagisawa arrivato a Genova nell'estate 2003 dai Kashima Antlers. La sua esperienza in Liguria durò un anno, con 15 presenze e senza reti prima del passaggio al Messina (7 gare e 0 gol nella stagione 2004/2005). Prima del calcio inglese, Yoshida era passato per l'Eredivisie con la maglia del VVV Venlo e dai Nagoya Grampus in patria. Porterà a Genova la sua esperienza da capitano del Giappone, con due Mondiali e tre edizioni della Coppa d'Asia giocate. "Un piccolo passo per un giocatore, un grande passo per il calcio giapponese" diceva Yoshida parafrasando Neil Armstrong quando il 29 aprile 2017 centrava le 100 partite in Premier. Poco meno di tre anni dopo, è tempo di compiere un altro passo: quello che porta in Serie A.