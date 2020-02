4/21 Twitter @Atalanta_BC

19) ATALANTA: 21,5 milioni di euro. Non manca la Serie A in questa speciale classifica, spazio raccolto anche dai bergamaschi con 5 nuovi arrivi. Già, perché oltre al riscatto di Duvan Zapata (12 milioni versati alla Sampdoria), la Dea ha registrato pure il ritorno di Caldara (prestito con diritto di riscatto dal Milan per 15 milioni) e nuovi nomi in rosa: ecco in prestito Bellanova dal Bordeaux e Tamèze dal Nizza, loro come Czyborra (4,5 milioni dall’Heracles Almero) e Sutalo dall’Osijek per 5 milioni

