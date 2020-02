12/14

SERIE A, ACQUISTI PER ETÀ | Oltre un terzo dei trasferimenti totali, sia in entrata che in uscita, che ha coinvolto i club di Serie A ha riguardato giocatori con un'età compresa tra i 21 e i 24 anni: il 36.8% del totale se considerati gli acquisti, il 38.8% per le cessioni. A seguire, per quanto riguarda le operazioni in entrata, troviamo la fascia d'età degli Under 21 (il 26.7%), poi gli Over 29 (il 19.7%) e infine i giocatori tra i 25 e i 28 anni (15.8%). Statistica diversa, invece, per le operazioni in uscita, dove solo il 17.6% dei giocatori venduti era Under 21. Stessa percentuale per le cessioni dei giocatori con più di 29 anni.