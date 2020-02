Mercato Inter, Marotta prima della sfida al Napoli: "Viviano? Lo stiamo valutando"

Prima della semifinale di andata contro il Napoli l'amministratore delegato dell'Inter ha parlato della voglia dei nerazzurri di arrivare in fondo in ogni competizione e della possibilità di ingaggiare lo svincolato Viviano, considerato anche l'infortunio al mignolo della mano sinistra di Handanovic: "Lo valuteremo nei prossimi giorni, non volevamo lasciare nulla al caso"