Le opzioni per l'attacco del Barcellona

Sono 4 i nomi principali su cui il segretario tecnico, Eric Abidal, sta lavorando per rinforzare l'attacco di Setien. Due di questi sono già stati allenati dall'attuale allenatore del Barça, ma restano le piste meno percorribili a causa degli alti costi. Si tratta di Willian José e Loren Moron: il primo gioca nella Real Sociedad e, sebbene abbia progressivamente perso il posto da titolare a favore di Isak, ha una clausola rescissoria di 70 milioni, cifra che il club non è disposto a spendere in questo momento. Moron, invece, milita nel Betis e ha una clausola di 40 milioni. Secondo Marca i blaugrana hanno offerto agli andalusi tra i 15 e i 18 milioni, ma i biancoverdi non sembrano disposti a privarsi di uno dei loro attaccanti, a meno di non raddoppiare l'offerta. I candidati più forti restano, dunque, Angel e Lucas Perez. Il centravanti del Getafe compirà 33 anni il prossimo 26 aprile e ha il contratto in scadenza. Si potrebbe liberare per circa 10 milioni (il valore della sua clausola) e, come afferma Sport, stuzzica i catalani per la sua versatilità che gli permette di giocare su tutti i ruoli dell'attacco. Lucas Perez è quello che garantisce più esperienza internazionale, viste le sue precedenti avventure con le maglie di Arsenal e West Ham. Autore di 9 gol e 4 assist nella prima metà di stagione con la maglia dell'Alaves, può essere acquistato per 15 milioni di euro. Il Barcellona, comunque, preferirebbe parlare direttamente con i club e trovare una soluzione invece che pagare direttamente le clausole rescissorie, evitando così di incrinare i rapporti con le società. Il nuovo rinforzo del Barça potrebbe debuttare nella sfida di campionato contro l'Eibar, in programma sabato 22.