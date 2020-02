Prima della sfida contro la Lazio, Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Inevitabile una domanda su Lautaro Martinez e sulle voci dalla Spagna di un forte interesse del Barcellona per l'attaccante: "Lautaro sta crescendo, è un ragazzo molto giovane. Credo che a lui interessi soprattutto indossare questa gloriosa maglia e crescere dal punto di vista professionale. Non dimentichiamoci che proprio per la sua storia l’Inter non deve avere nulla da invidiare agli altri, per cui come dico sempre i giocatori vanno via solo ed esclusivamente quando loro stessi indicano questa strada."

"È già il vero Eriksen"

L'Amministratore delegato nerazzurro ha parlato anche dell'acquisto più importante del mercato di gennaio. Non ha dubbi Marotta: "È già il vero Eriksen, sicuramente ci deve essere un momento di ambientamento. Le partite durano ormai 95 minuti ed è chiaro che nel corso della partita vengano impiegati 14 giocatori, è normale che ci siano giocatori che iniziano la partita ed altri che la finiscano. Abbiamo un bel gruppo, sta poi a Conte decidere la formazione da mettere in campo e i giocatori da utilizzare nel corso della gara. Eriksen è un giocatore che già si è inserito per quello che gli deve competere"