Calciomercato, Atalanta-Florenzi: retroscena di un affare saltato

Alessandro Florenzi avrebbe potuto terminare l’attuale stagione in Italia, seppur non alla Roma. Il calciatore, che ha lasciato i giallorossi in prestito a gennaio per trasferirsi al Valencia, è stato infatti un obiettivo dell’Atalanta durante l’ultimo calciomercato invernale. A rivelarlo a Casa Sky Sport, programma in diretta streaming (tutti i giorni alle 15 su Sky Sport 24), è Gianluca Di Marzio. Storia di un affare che – nonostante i tentativi – non si è mai realizzato per diverse ragioni, ma a cui si è lavorato sottotraccia per diverso tempo. Dopo aver ottenuto la qualificazione agli ottavi di Champions League, infatti, l’Atalanta aveva individuato proprio in Florenzi – ormai in uscita dalla Roma – il profilo in grado di dare al gruppo la giusta dose di esperienza, necessaria per provare a ottenere il passaggio ai quarti, successivamente ottenuto proprio ai danni del Valencia, squadra dove gioca attualmente Florenzi. Che, quel doppio confronto degli ottavi di Champions League, avrebbe potuto giocarlo a maglie invertite.