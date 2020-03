Tra cambi di dirigenza e un progetto tecnico da definire, il Milan potrebbe decidere di puntare su giovani talenti per la prossima stagione. Per questo motivo, è sempre meno probabile la permanenza in rossonero di Zlatan Ibrahimovic. Arrivato a gennaio, lo svedese è riuscito a dare la scossa alla squadra, che è in piena corsa per l’Europa, ma non dovrebbe essere esercitata l’opzione di rinnovo per la stagione 2020/21 perché non in linea con quelle che potrebbero essere le nuove strategie sul mercato. Al momento dunque i segnali sono negativi.

La stagione di Ibra

Ibrahimovic, 38 anni il prossimo 3 ottobre, ha collezionato 10 presenze tra Serie A e Coppa Italia da quanto è tornato al Milan: finora ha messo a segno complessivamente 4 reti e un assist.