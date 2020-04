8/39

GIANLUIGI DONNARUMMA. E Gigio? Contratto in scadenza a giugno 2021 anche per il portiere del Milan, 21enne al quale non mancano le pretendenti sul mercato. Così spiegava a gennaio il suo agente, Mino Raiola: "Ha un contratto di due anni e non ho né la voglia né l'idea di creare qualsiasi polverone. Stiamo bene con la proprietà e poi vedremo". Sul tema ha parlato anche lo stesso Donnarumma: "Il primo obiettivo è quello della società e che ci poniamo all'inizio della stagione". Non sono ancora state avviate le trattative per il rinnovo: la prossima estate sarà quindi decisiva per il portiere rossonero

Donnarumma sul rinnovo di contratto con il Milan