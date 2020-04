7/21

GENOA: Christian Romero (in scadenza, valutazione attuale 13.5 milioni); Mattia Perin (in scadenza, valutazione attuale 8 milioni); Adama Soumaoro (prestito con diritto di riscatto, valutazione attuale 8 milioni); Iago Falque (prestito con diritto di riscatto, valutazione attuale 6.5 milioni); Antonio Sanabria (prestito con diritto di riscatto, valutazione attuale 6.5 milioni); Antonio Barreca (prestito con diritto di riscatto, valutazione attuale 6.5 milioni); Mattia Destro (in scadenza, valutazione attuale 2.4 milioni); Francesco Cassata (prestito con diritto di riscatto, valutazione attuale 2.4 milioni); Edoardo Goldaniga (prestito con diritto di riscatto, valutazione attuale 1.3 milioni); Marko Pajac (prestito con diritto di riscatto, valutazione attuale 1.2 milioni); Valon Behrami (in scadenza, valutazione attuale 0.475 milioni); Goran Pandev (in scadenza, valutazione attuale 0.325 milioni); Federico Marchetti (in scadenza, valutazione attuale 0.2 milioni)



Il club rossoblù potrebbe effettuare un'altra rivoluzione in estate: sono 4 i giocatori a cui terminerà, infatti, il contratto, più Romero e Perin che potrebbero far ritorno alla Juve, proprietaria dei cartellini. Meno definita la situazione per quanto riguarda i giocatori in prestito con diritto di riscatto: chi resterà a Marassi?