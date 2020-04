L'emergenza Coronavirus ha purtroppo fermato tutte le competizioni sportive e così i club cominciano a guardare avanti e ragionare sul proprio futuro. In attesa di poter ritornare a sfidarsi sul campo, si ritorna a parlare di calciomercato con le società già impegnate a pianificare la prossima finestra di trasferimenti. Ne ha parlato anche Javier Zanetti, intervenuto in diretta con il canale Instagram di ESPN. Il vice presidente nerazzurro si è occupato di due attaccanti argentini, entrambi di proprietà dell'Inter, e per motivi diversi coinvolti dalle voci di mercato: "Lautaro è cresciuto molto nell'ultimo anno, anche grazie al lavoro di Conte. Abbiamo creduto in lui fin dall'inizio e vedo che lui stesso si identifica con il club, è felice all'Inter. Le voci sul Barcellona? Il suo futuro è in nerazzurro".

Icardi? Non so se tornerà, non è il momento di parlarne"

Interpellato anche su Mauro Icardi, oggi in prestito al Paris Saint-Germain, Zanetti ha risposto così: "Non so se può tornare, non ne abbiamo ancora parlato. Con il problema che stiamo vivendo a livello mondiale, l'unica cosa che conta è la salute. Avremo tutto il tempo per parlare di queste cose".