La rivoluzione di calciomercato del Brentford

Era l'ultimo giorno del 2016 e nella formazione titolare del Brentford impegnato in casa contro il Norwich, c'era in campo Sullay Kaikai. Quella data e quel giocatore stabiliscono uno spartiacque nella storia del club londinese. Oggi Kaikai gioca nel Blackpool ma perchè un semisconosciuto esterno offensivo è così importante? Perché il 31 dicembre del 2016 il Brentford schierò per l'ultima volta un giocatore prestato da un'altra squadra (che nel caso di Kaikai era il Crystal Palace). Per alcuni è una rivoluzione simile a quella di “Moneyball” (il famoso film con Brad Pitt che ripercorre la storia degli Oakland A’s della MLB) applicata però al calcio ed è solo questione di tempo: prima o poi in tante seguiranno questo modello economico-sportivo pensato da Robert Rowan, ex capo delle operazioni calcistiche del Brentford scomparso nel novembre del 2018 a soli 28 anni, e da Rasmus Ankersen che ha rivoluzionato il calcio scandinavo applicando concetti statistici avanzati al calcio (Ankersen è anche presidente del Midtjylland). Oggi tantissime squadre chiedono e ottengono prestiti. Il beneficio è duplice: da una parte il piccolo club ha a disposizione talento (o quel che si spera sia talento) gratuito; dall'altra, la squadra titolare del cartellino spera che il suo gioiellino faccia esperienza per poi essere pronto al grande salto. Al Brentford però hanno preso e buttato via tutto e dietro la storia di Kaikai c'è un universo nuovo e tutto da scoprire

Nell'estate scorsa, il Brentford comprò dalla Fiorentina il danese Christian Norgaard - ©Getty

Davide e Golia - "Se Davide combatte con le stesse armi di Golia, Davide è destinato alla sconfitta. Servono armi differenti per vincere". Questo il punto di partenza della nuova filosofia delle 'Api'. Valorizzare i propri giovani? Beh se la chiave è questa sai che novità: mica hanno scoperto l’acqua calda. Calma e seguite la storia. La stagione 2013-2014 è quella della promozione in Championship. L'anno successivo il Brantford arriva ai playoff promozione ma il sogno Premier non si materializza a causa dell'eliminazione contro il Middlesbrough. Il vero obiettivo però diventa la stabile permanenza nella Serie B inglese, la sempre viva speranza di promozione (al momento il Brantford è in zona playoff) ma soprattutto la sperimentazione del nuovo corso. Tutto parte dalla ex academy. Per valorizzare i giovani servono... i giovani e qui sorgono due problemi. Primo, Londra è piena di concorrenza 'sleale': chi vorrebbe andare nella squadra riserve di un piccolo club di Serie B quando a pochi chilometri ci sono Chelsea, Arsenal, Tottenham e compagnia? Secondo: in Inghilterra non c'è tutela per i club che fanno crescere i ragazzini. Sotto i 17 anni ogni calciatore in erba è libero di andare dove vuole. Al club di appartenenza viene dato un piccolo indennizzo che non copre nemmeno le spese sostenute per crescere il calciatore in questione.

Ezri Konsa oggi gioca all'Aston Villa che lo ha preso dal Brentford per 12 milioni di sterline - ©Getty