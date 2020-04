Jadon Sancho fa impazzire un po' tutti. Che si tratti di campo o no, che si giochi o che si stia a casa. Gli basta una semplicissima diretta Instagram per regalare qualche ora di gioia ai tifosi del Manchester United. Colpa di un piccolo indizio di calciomercato, se così lo vogliamo chiamare: "Bevi se in estate verrai a giocare da noi", questo il commento di un sostenitore dei Red Devils, che ha approfittato di una diretta Instagram dell'attaccante inglese per metterlo alla prova. Senza chissà quali speranze di riuscirci ovviamente, ma alla fine il classe 2000 lo ha fatto davvero. Proprio mentre il messaggio stava scorrendo assieme a tantissimi altri, Sancho ha preso la bottiglietta d'acqua che stava tenendo accanto a sè e ne ha bevuto un sorso. Che sia stato un gesto voluto oppure una semplicissima casualità, l'entusiasmo che si è venuto a creare è stato enorme. Il video, lungo giusto qualche secondo, è stato condiviso da tantissime persone, convinte che Jadon Sancho la prossima stagione giocherà ad Old Trafford.

Oggetto del desiderio

Venti anni compiuti giusto da qualche settimana, 17 gol e 19 assist nelle 35 partite giocate in stagione con la maglia del Borussia Dortmund. Numeri straordinari per un'annata fin qui incredibile, che - insieme al compagno Haaland - lo ha visto trascinare i gialloneri fino al secondo posto in Bundesliga (solo quattro i punti di ritardo dal Bayern capolista) e ad un passo dai quarti di Champions (vittoria all'andata contro il Psg e sconfitta decisiva al ritorno). Il Cies, che ha stilato la classifica dei giocatori nati dopo il Duemila con il più alto valore di mercato, ha consacrato la coppia d'oro del Borussia, che con Sancho e Haaland ha un tesoretto da 300 milioni di euro. Qualora l'inglese dovesse accettare l'avventura in Premier, si tratterebbe di un ritorno, dal momento che è cresciuto nelle giovanili del Manchester City prima dell'addio nel 2017.