Per tutto ci sarà un prima e un dopo. Anche per il mercato. Cambieranno valutazioni, prezzi e tempi ma non per tutti cambierà il modo di farlo. Alla Lazio ad esempio la filosofia che ha ispirato le ultime sessioni non è a rischio modifica, anzi può addirittura trasformarsi in un vantaggio. Nessuna rivoluzione, big blindati da rinnovi appena fatti e contratti lunghi, pochi ma mirati acquisti. Cosi è nata la Lazio di oggi: un passo alla volta nella scelta dei titolari, diverse scommesse vinte, rinforzi a chilometro zero, ovvero quei giocatori fatti maturare senza fretta prima di essere lanciati. È il caso di Luiz Felipe e Strakosha, per cui proprio in queste settimane si stanno trattando i rinnovi.

Piacciono Bonaventura e Kumbulla

Tare e Inzaghi al lavoro per la Lazio che verrà. Già preso Escalante, centrocampista argentino che arriverà a zero dall'Eibar. Un rinforzo per reparto l'obiettivo. Dietro il preferito è Kumbulla, che però ha valutazione e concorrenza piuttosto alte. Coates è la sua prima alternativa. A centrocampo Bonaventura che non rinnoverà col Milan può diventare un'opportunità. Ha il gradimento di Inzaghi soprattutto per la sua duttilità tattica. In attacco invece Giroud è stata la tentazione-rimpianto di gennaio. Difficile riprovarci, ma Tare si è defilato e non ritirato dall'operazione. Le strade del mercato sono imprevedibili, ma di sicuro i biancocelesti non cambieranno rotta. Non poco in una fase di grande incertezza.