Comprare i giocatori piuttosto che "allevarli". È la tendenza che si è sviluppata nella nostra Serie A nelle ultime stagioni, come emerso da uno studio sviluppato dal Cies che ha analizzato per tre anni tutti gli esordienti nei top-5 campionati europei, per cercare di capire quanti erano stati acquistati da Paesi stranieri (e quindi eventualmente da dove) e quanti invece formati direttamente. In Italia, per un giovane della Primavera, o sei molto forte oppure lo spazio non c'è, per cui è molto frequente l'uso del prestito. All'estero si sono concentrati soprattutto sulle cosiddette squadre B, mentre da noi non si sono ancora sviluppate. Potrebbero essere un’ulteriore risposta alla crisi che investirà il calcio: puntare ancora di più sul settore giovanile, sulla formazione completa e diretta, e valorizzare ancora di più il proprio patrimonio