Javier Zanetti vede ancora l’Inter nel futuro di Lautaro Martinez. Intervistato da 'Cadena 3', il vicepresidente nerazzurro ha risposto così a una domanda sull’attaccante argentino, da tempo nel mirino del Barcellona: "Siamo molto orgogliosi di avere Lautaro Martinez con noi. È un giocatore e un ragazzo molto intelligente, lui gioca già in una grande squadra e in un campionato molto importante come la Serie A. Credo che lo avremo con noi ancora per molto tempo. L’ultima cosa a cui pensiamo oggi è il trasferimento di giocatori. In questo momento pensiamo alla salute, è la cosa più importante. Siamo concentrati su come superare questo periodo, perché ci sono molte famiglie che soffrono", ha spiegato Zanetti. Per Lautaro 17 gol in 31 presenze tra tutte le competizioni fino a questo momento della stagione, ha una clausola rescissoria – valida fino al 15 luglio – dal valore di 111 milioni di euro, cifra che (in caso di trasferimento) andrebbe versata nelle casse dell’Inter in una settimana.

"Conte si adatta bene al nostro progetto"

Zanetti ha poi parlato così di Antonio Conte e del progetto nerazzurro: "È un allenatore con grande capacità ed esperienza, conosce bene il calcio italiano e si adatta bene anche al nostro progetto futuro. Bisogna avere un'identità ben precisa per competere in un campionato così importante e noi stiamo cercando di averla. Quello nerazzurro è un progetto che richiede tempo, un piano strategico, persone impegnate e importanti valori umani", ha concluso il vicepresidente dell’Inter.