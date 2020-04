L'allenatore spagnolo è intervenuto sull'attaccante dell'Inter, nel mirino del club blaugrana: "Non sono nè pessimista nè ottimista, non mi illudo perchè questa pandemia cambierà le condizioni economiche di molti club"

In queste settimane di stop forzato dei campionati per fronteggiare l'emergenza Coronavirus, torna a farla da padrone il calciomercato, con i club che cominciano a programmare i colpi della prossima sessione. Lo fa anche il Barcellona, che ha messo ormai da mesi nel mirino Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter molto gradito sia alla dirigenza blaugrana che al compagno di nazionale Leo Messi. Sulle reali possibilità di arrivo dell'argentino al Barça, però, non sembra essere molto positivo Quique Setien: l'allenatore ha spiegato ai microfoni di Radio Onda Cero come il mercato verrà inevitabilmente condizionato dalla crisi che stiamo vivendo: "Questa pandemia cambierà molte cose, perchè la situazione dei club sarà finanziariamente complicata. Per quanto riguarda Lautaro non sono nè pessimista, nè ottimista: mi piace come mi piacciono tutti i grandi giocatori, ma non mi faccio illusioni sul fatto che qualcuno di loro possa arrivare".

"Messi? Sono assolutamente convinto che resterà"

A proposito di calciatori argentini, Quique Setien ha fatto anche il punto sulla situazione di Leo Messi, il cui contratto scadrà il 30 giugno 2021: "Sono assolutamente convinto che resterà. Se il club non avesse un progetto vincente, allora forse se ne andrebbe, ma il Barcellona ha sempre l'obiettivo di vincere". Infine, sul possibile ritorno di Xavi in futuro in qualità di allenatore, ha risposto così: "E' fenomenale che il suo nome venga fuori come possibile allenatore. Quando verrà, gli apriremo le porte e lo faremo entrare".